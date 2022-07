Unbekannte zünden in Paderborn Holz und Mülltonnen an

Am späten Samstagabend, 16. Juli, sind der Polizei und der Feuerwehr Paderborn innerhalb kurzer Zeit zwei Brände gemeldet worden. In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.

Gegen 23.35 Uhr meldete ein Zeuge den Brand von trockenem Holz an der Straße Im Dörener Feld. Das beim Tornado abgebrochene Holz wurde im rückwärtigen Bereich eines Bogenschießvereins gelagert. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Noch während der Löscharbeiten wurde bekannt, dass es in der Klingenderstraße in Höhe des Martin-Luther-Gemeindezentrums ebenfalls brannte. Hier hatten Unbekannte drei Müllcontainer und zwei E-Scooter angezündet.

In beiden Fällen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen beiden Taten machen? Wer hat verdächtige Personen am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/306-0 entgegen.