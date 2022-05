Unbekannter wirft in Paderborn Steine auf die B64

In Paderborn soll ein unbekannter Mann von einer Brücke Kieselsteine auf die B64 geworfen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, hat sich bei ihr am vergangenen Sonntag, 8. Mai, gegen 18 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer gemeldet. Er sei zuvor mit einem weißen Seat Alhambra auf der B64 in Richtung George-Marshall-Ring unterwegs gewesen. Auf der Fußgängerbrücke Auf der Lieth habe er eine einzelne männliche Person wahrgenommen, die dann plötzlich Kieselsteine in Richtung seines PKWs geworfen habe. Ein Stein habe die Motorhaube getroffen und einen leichten Schaden verursacht.

Der Steinewerfer wird als etwa 20 bis 22 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Der Mann soll von schlanker Statur gewesen sein, ein rundliches Gesicht und schwarze Haare haben. Zur Tatzeit habe er ein weißes T-Shirt getragen. Eine Nahfandung der Polizei vor Ort brachte keine weiteren Erkenntnisse.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251/3060 zu melden.