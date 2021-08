Unfall am Westerntor: Opfer ist bei Rot über die Straße gegangen

Jetzt herrscht Klarheit darüber, wie es am Dienstagabend am Westerntor zu dem schweren Unfall kommen konnte, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde: Der 30-jährige, dem anschließend eine Blutprobe entnommen wurde, ist bei Rot über die Straße gegangen.

Am Dienstagabend ist ein Fußgänger bei einem Unfall am Westerntor lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-Jährige war laut mehrerer Zeugenaussagen bei Rot über die Straße gegangen.

Gegen 18.25 Uhr war ein 40-jähriger Opel-Corsa-Fahrer auf der Friedrichstraße in Richtung Westerntor unterwegs, um dieses geradeaus zur Borchener Straße zu überqueren. Der Autofahrer hatte Grün, als plötzlich von links ein Fußgänger die Straße überqueren wollte. Das spätere Unfallopfer hatte an der Ampel Richtung Herz-Jesu-Kirche gestanden und war laut mehrerer Zeugenaussagen bei Rot über die Straße gegangen. Nachdem der Fußgänger die Mittelinsel überquert hatte, wurde er – wie berichtet – frontal von dem Corsa erfasst und über die Motorhaube gegen die Frontscheibe und Dachkante des Kleinwagens geschleudert. Die Frontscheibe ging zu Bruch.

Der Mann blieb mit schweren Verletzungen bewusstlos auf der Kreuzung liegen. Zwei Polizisten hatten zufällig mit ihrem Streifenwagen vor einer Ampel am Westerntor gestanden und waren sofort am Unfallort. Der direkt alarmierte Notarzt konnte Lebensgefahr nicht ausschließen. Mit einem Rettungswagen kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo er stationär versorgt wird. Da sich bei ihm der Verdacht auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergab, wurde dem 30-jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Autofahrer hatte sich bei der Kollision leichte Verletzungen durch Glassplitter zugezogen. Das Westerntor musste bis 19.45 Uhr gesperrt werden.

Dies war am Dienstag nicht der einzige Unfall, bei dem Alkohol- oder Drogenkonsum eine Rolle gespielt haben dürfte. So war gegen 16.30 Uhr auf der Bürener Straße (L754) ein 52-jähriger Passat-Fahrer von Bad Wünnenberg-Haaren in Richtung Büren unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr am Logistikzentrum kam der Passat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein entsprechender Test zeigte hohe Promille-Werte. Die Polizei nahm den Autofahrer mit zur Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.

Um 19.30 Uhr beobachtete eine Zeugin (30) in Paderborn an der Leostraße einen Mercedes-Sprinter, mit dem ein Mann versuchte, in eine Parklücke zu kommen. Dabei prallte der Kastenwagen zwei Mal gegen einen geparkten Opel Corsa. Der Sprinterfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wenig später entdeckte die Zeugin den Sprinter an der Winfriedstraße. Ein Mann entfernte sich vom Auto. Die Zeugin verständigte die Polizei. Ein Streifenteam nahm die Unfallschäden auf und fuhr zur Anschrift des Sprinterbesitzers. Der 50-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurden Blutproben entnommen und auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vom Kreisverkehr am Autohof Mönkeloh bei Borchen wurde der Polizei schließlich gegen 22 Uhr ein Unfall mit Fahrerflucht gemeldet. Der Fahrer eines Audi A5 war von der A33 abgefahren und in Richtung Paderborn unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr er geradeaus über die Mittelinsel rammte ein Verkehrszeichen und kam auf der anderen Seite des Kreisels von der Straße ab. Im Graben blieb der beschädigte Wagen hängen und ließ sich nicht weiter bewegen. Laut Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus und entfernte sich zu Fuß vom Unfallort. Der 23-jährige Fahrzeughalter wurde später von einer Streife in Paderborn an der Borchener Straße stadteinwärts gehend in Höhe der Abtsbrede angetroffen. Er stand ebenfalls deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da der konkrete Verdacht gegeben war, dass er seinen BMW zur Unfallzeit gelenkt hatte, musste der junge Mann mit zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch sein Handy musste der 23-Jährige für weitere Untersuchungen abgeben.