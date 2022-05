Update: Unfall auf der B1 bei Paderborn

Auf der B1 hat sich am Dienstagnachmittag in Höhe Quinhagen ein Unfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 ist am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Zwei weitere Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Um 15.30 Uhr ging der Notruf bei den Einsatzkräften ein. Nach Angaben der Polizei hatte sich auf der B1 vor dem B1-Kreisel in Höhe des Stadions in Fahrtrichtung Elsen ein Rückstau gebildet.

Eine Autofahrerin erkannte das zu spät und fuhr mit voller Wucht auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Der Wagen wurde auf das Heck eines weiteren Autos geschoben.

Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, befand sich die Unfallverursacherin bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch in ihrem Fahrzeug. Sie war eingeklemmt. Die schwer verletzte Frau wurde aus ihrem Fahrzeug befreit und notärztlich versorgt. Die Fahrerinnen der anderen beiden Autos waren nur leicht verletzt. Alle drei Frauen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an den Fahrzeugen sicher und entfernte die auslaufenden Betriebsmittel im Verkehrsbereich. Zu diesem Einsatz, der rund 90 Minuten dauerte, war neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch der Löschzug Elsen alarmiert worden.