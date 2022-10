Unfall beim Abbiegen: ein Verletzter in Paderborn

Totalschaden an zwei Autos am Mittwochmorgen

Der 25-Jährige befuhr gegen 7.35 Uhr mit seinem Renault Clio die Rosmarinstraße in Richtung B 64. Er beabsichtigte, an dieser Einmündung in nach links abzubiegen. Dort schreibt ein Verkehrszeichen die Fahrtrichtung geradeaus oder rechts vor, so die Polizei weiter.

Während des Abbiegevorgangs nach links kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia eines 34-jährigen Paderborners, der auf der B 64 in Richtung Delbrück unterwegs war. Bei der Kollision wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Er wurde vor Ort in einem Rettungswagen versorgt. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt.

An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand den Angaben zufolge Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.