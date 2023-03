Vorfahrt missachtet: hoher Sachschaden in Paderborn

Zwei Leichtverletzte und 30.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmorgen in Paderborn. Nach Angaben der Polizei soll einer der Fahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines anderen missachtet haben.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr. Zu dem Zeitpunkt befuhr ein 53-Jähriger aus Paderborn mit seinem weißen Tesla die Hedwigstraße. Am Ende der Straße wollte er nach links auf die Giselastraße in Richtung Südring abbiegen.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der Tesla-Fahrer dabei den weißen VW Passat eines 42-jährigen Paderborners, der auf der Giselastraße in Richtung Borchener Straße unterwegs war.

Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge so heftig zusammen, dass beide Fahrer leicht verletzt wurden. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert, weil es ursprünglich hieß, dass ein Fahrer im Wagen eingeklemmt sei. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass dies nicht der Fall war. Beide Autos waren außerdem so stark beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten.

Etwas länger als eine Stunde war der Verkehr im Bereich Hedwigstraße/Giselastraße gestört. Die Polizei regelte den Verkehr im Bereich der Unfallstelle. Der gesamte Sachschaden wird von den Beamten auf 30.000 Euro geschätzt.