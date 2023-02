Unfall in Paderborn: Schwer verletzter Autofahrer stand vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Paderborn

Bei einem Zusammenstoß auf der Detmolder Straße in Paderborn unmittelbar am Bahnübergang Höhe Salierstraße hat sich ein Autofahrer (33) am Montagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Von Ingo Schmitz