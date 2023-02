Auf einem befestigten Feldweg in Paderborn-Wewer, auf dem Kraftfahrzeuge und Motorräder nicht fahren dürfen, ist es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektrofahrrad und einem Auto gekommen. Der Fahrradfahrer (40) erlitt schwere Verletzungen.

Auf dem befestigten Feldweg Waterfurt in Wewer ereignete sich am Mittwochmorgen der Unfall.

Eine 36-jährige Fahrerin eines Fords war demnach am Mittwoch gegen 8.20 Uhr auf dem Feldweg Waterfurt von der Barkhauser Straße aus kommend in Richtung Kleestraße unterwegs. Die Polizei: „Das Befahren des Weges ist für Kraftfahrzeuge und Motorräder per Verkehrszeichen verboten.“

In einem Kurvenbereich kam ihr der Radfahrer entgegen. Beide stießen frontal zusammen. „Der 40-Jährige, der keinen Helm trug, fiel auf die Windschutzscheibe und von dort aus zu Boden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Ford wurde abgeschleppt.