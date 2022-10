Unfallflucht: Polizei Paderborn sucht Fahrer eines roten Elektromobils

Nach der Kollision von zwei Elektromobilen vor der Kirche in Elsen sucht die Polizei Paderborn nun einen älteren Mann. Der Unbekannte hat eine 73-jährige Frau beim Rangieren am Bein verletzt.

Mann verletzt 73-jährige Frau beim Rangieren am Bein

Den Polizeiangaben zufolge war eine 73-jährige Frau mit ihrem Elektromobil am Montag gegen 8.45 Uhr vom Kirchenvorplatz zum Gehweg an der Von-Ketteler-Straße unterwegs. An der Einmündung musste sie bremsen und ein direkt hinter ihr fahrender Senior fuhr mit seinem Elektromobil auf.

Beim anschließenden Rangierversuch traf der Mann ein Bein der 73-Jährigen und verletzte sie leicht. Dann fuhr er, ohne weitere Angaben zu machen, davon. Der Mann soll 75 bis 85 Jahre alt sein und ein rotes Seniorenmobil gefahren haben.

Die Polizei sucht nun den flüchtigen Unfallbeteiligten sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt sie unter Telefon 05251/3060 entgegen.