Ungenutzte Potenziale nutzbar machen

Das Gründerteam hat eine Plattform entwickelt, die dabei unterstützt, ungenutzte Produktionskapazitäten automatisiert anderen Unternehmen anzubieten. Ziel der Ausgründung aus dem Heinz-Nixdorf-Institut der Universität Paderborn sei es, gering ausgelastete Produktionsanlagen optimal zu nutzen, heißt es in einer Mitteilung.

Gegründet haben die Wissenschaftler Alex­ander Pöhler und Xiaojun Yang ihr Unternehmen im April 2021. Durch ihre Forschungsarbeiten im Bereich des Maschinenbaus konzentrieren sie sich besonders auf Produkte aus der Automobil- und Luftfahrtbranche.

Sobald ein Unternehmen über freie Produktionskapazitäten verfüge, könne es über die neu entwickelte Plattform von Assemblean eine Verbindung zu anderen interessierten Unternehmen aufbauen. Diese könnten die Freiräume dann unkompliziert für sich und ihre eigene Produktion nutzen, heißt es weiter.

„Durch unsere digitale Lösung können Produkte zu jeder Zeit bestellt werden und auch die Abwicklung erfolgt über die neue Produktionsplattform“, berichtet Yang. Assemblean übernehme die gesamte komplexe Organisation, die für den Austausch der Unternehmen untereinander notwendig sei.

Gefördert wird das Projekt durch das Exist-Forschungstransferprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Die erste Förderphase laufe laut Assemblean noch bis April dieses Jahres mit einer Förderung von rund 565.000 Euro.

Der Startschuss für Assemblean fiel während Yangs und Pöhlers Forschungsarbeiten zu dezen­tralen Produktionssteuerungen in der Fachgruppe „Produktentstehung“ unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler am Heinz-Nixdorf-Institut.

„Bei unserer Arbeit sind wir auf die ungenutzten Potenziale von produzierenden Unternehmen aufmerksam geworden. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es keine Produktionsplattform auf dem Markt gibt, die sich mit dieser Problematik beschäftigt“, erklärt Yang. Mittlerweile gehören neben den beiden Gründern vier Vollzeit-Beschäftigte und fünf studentische Hilfskräfte zu dem Start-up.

„Es ist an sich keine Neuigkeit, dass Unternehmen Einzelteile ihrer Produkte in anderen Unternehmen anfertigen lassen, da diese über die passenderen Maschinen verfügen. Durch unsere digitale Plattform kann jedoch der klassische, häufig sehr umständliche Weg von der Anfrage über die Angebotserstellung bis zum Auftrag vollständig abgelöst werden“, so die Gründerin weiter. Für andere produzierende Bereiche, wie zum Beispiel die Lebensmittelbranche, gibt es laut Assemblean-Mitglied Markus Dalecki bereits eine Vielzahl an Plattformen.

www.assemblean.com