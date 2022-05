Ungewöhnliche Paderborner Theatererfahrung

In „compYOUte“ spielen die Zuschauer mit – Kinder- und Jugendsparte Jott hat sich trotz Corona etabliert

Paderborn

Die auf der Bühne spielen, die davor gucken zu. Mit diesem Grundprinzip des Theaters bricht das Jugendstück „compYOUte“ radikal. Seine Uraufführung erlebt es am Donnerstag, 5. Mai, im Theatertreff. „Es ist ein wirklich interaktives Theaterstück, das Publikum trifft auf eine Maschine, die auf Sprachsteuerung reagiert“, kündigte Dramaturg Daniel Thierjung am Montag an und betonte: „Das interaktive Element ist nicht von außen aufgepropft, sondern Inhalt und Form durchdringen sich.“

Von Dietmar Kemper