Ungewöhnlicher Ratgeber aus Paderborn

Paderborn

Wenn Töchter und Söhne ihre Eltern pflegen, werden sie manchmal selbst zum psychischen Pflegefall. Wie sie bei der kräftezehrenden Aufgabe an ihre Grenzen kommen, beschreibt Reinhard Fukerider in seinem Ratgeber „Erfolgreich scheitern in der Pflege von Angehörigen – 7 goldene Regeln“.

Von Dietmar Kemper