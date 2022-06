Uni Paderborn fördert Schüler

An der Uni Paderborn ist ein neues Schülerstipendienprogramm „NRW Talente – Region OWL“ gestartet. Die Talentförderung soll motivierte Schülerinnen und Schüler aus nicht-akademischen oder sozial schwachen Familien dabei unterstützen, eine erfolgreiche schulische und berufliche Laufbahn einzuschlagen.

Schüler sitzen in einer Klasse, eine Lehrerin schreibt an eine Tafel (Symbolbild).

Neben praktischen Angeboten wie Workshops und Exkursionen, regelmäßiger Beratung und individueller Talentförderung erhalten die jungen Leute auch Sachleistungen.

Kooperationspartner sind die Universität und Fachhochschule in Bielefeld sowie die Technischen Hochschule OWL in Lemgo. Bewerben können sich Schüler ab der achten Jahrgangsstufe, die in einem armutsgefährdeten oder finanziell weniger gut ausgestatteten Elternhaus aufwachsen, wie es hieß. Sie sollten überzeugende schulische Leistungen erbringen und noch für mindestens eineinhalb Jahre zur Schule gehen.