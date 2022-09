Uni Paderborn und HNF: Experiment für Kinder

Im September wird jährlich der Weltkindertag in Paderborn gefeiert. Daran beteiligen sich am Samstag, 24. September, auch Wirtschaftswissenschaftler der Universität Paderborn.

Im Foyer des Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) bieten sie Kindern bis zwölf Jahren die Gelegenheit, an einem kurzweiligen Feldexperiment teilzunehmen und dabei Spielzeug zu gewinnen. Das HNF bietet an diesem Tag außerdem verschiedene kindgerechte Führungen und ein Erzähltheater an.

In den Wirtschaftswissenschaften werden Labor- und Feldexperimente durchgeführt, um zu erfahren, wie Menschen in Alltagssituationen handeln und um Rückschlüsse auf bestimmte Entscheidungen ziehen zu können. „Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Universität führen wir ein Feldexperiment speziell für Kinder durch, sodass auch sie Teil der Forschung werden können. Im Anschluss stellen wir allen Interessierten gerne die Methode der experimentellen Wirtschaftsforschung näher vor“, erklärt Dr. Behnud Mir Djawadi, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachgruppe „Behavioral Economic Engineering and Responsible Management“ am Paderborner Heinz Nixdorf Institut.

Der Eintritt ins HNF ist an diesem Tag kostenlos, für Personen ab 18 Jahren gilt die 2G-Regel, für 12- bis 17-Jährige gilt die 3G-Regel.