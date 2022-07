Universal Transport aus Paderborn befördert ESA-Satelliten

Im Juni hat Universal Transport einen Satelliten der European Space Agency (ESA) in die Niederlande geliefert. Es handele sich dabei um die bisher wertvollste Fracht in der Geschichte des Paderborner Großraum- und Schwerlastunternehmens, wie Universal Transport nun mitteilte.

Der Satellit wird den weiteren Angaben zufolge im Rahmen der Mission „EarthCARE“ (Cloud, Aerosol and Radiation Explorer) eingesetzt, einem Joint Venture zwischen der ESA und der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Der Start dieser bisher größten und komplexesten Erderkundungsmission ist für 2023 vorgesehen.

Verladen wurde der Satellit beim Auftraggeber in Immenstaad am Bodensee. Drei Mitarbeiter des Unternehmens eskortierten den über drei Nächte gehenden Transport von Universal Transport in einem Begleitfahrzeug. Tagsüber wachte eine Security-Firma über die wertvolle, in einem Container untergebrachte Fracht. Die Gesamtabmessungen von 21,50 Metern x 4,2 Metern x 4,25 Metern und 41,8 Tonnen Gewicht waren für die Schwertransport-Experten indes kein Problem.

Acht Monate Vorbereitung

„Die besondere Herausforderung lag dieses Mal nicht in den Ausmaßen oder dem Gewicht der Fracht, sondern im hohen Warenwert eines solchen Satelliten“, erläuterte Holger Dechant, Geschäftsführer von Universal Transport. „Es ist für uns eine große Ehre und gleichzeitig gerne übernommene Verantwortung, diesen besonderen Transport durchführen zu dürfen. Nach acht Monaten der sorgfältigen Vorbereitung konnten wir den Auftrag pünktlich abschließen.“

Die erste Teilstrecke führte bis zur Rastanlage Hockenheim. Nach der zweiten Nacht kam der Tross am Grenzübergang in Venlo an. Die letzte Etappe führte bis ins Ziel zur ESTEC im niederländischen Noordwijk. Das Europäische Weltraumforschungs- und Technologiezentrum ist das technische Herzstück der ESA, wo die meisten ESA-Projekte wie „EarthCARE“ entwickelt werden.

„EarthCARE“ wird hochleistungsfähige Lidar- und Radartechnologie einsetzen, die noch nie zuvor im Weltraum geflogen wurde. Ziel ist es, Datensätze zu liefern, die es den Wissenschaftlern ermöglichen, die Beziehung zwischen Wolken, Aerosolen und Strahlung mit vorher nicht möglicher hoher Genauigkeit zu untersuchen, um die Prozesse des Klimawandels besser zu verstehen.



https://earth.esa.int/eogateway/missions/earthcare