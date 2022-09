Universität Paderborn bietet tiefe Einblicke in die Welt des Maschinenbaus

Am Freitag, 23. September, öffnet die Fakultät für Maschinenbau der Universität Paderborn ihre Türen für Groß und Klein und bietet mit zwei Veranstaltungen, nach eigenen Angaben, spannende Einblicke in die Welt des Maschinenbaus.

Doppelveranstaltung am 23. September

Ab 14 Uhr können junge Tüftler zwischen drei und zehn Jahren beim Event „Phantasiemaschinen“ experimentieren, basteln und die Technik von heute und morgen erkunden. Am Abend sind alle Interessierten zur Veranstaltung „Nachts im Maschinenbau“ eingeladen. Dabei stellen sich ab 17 Uhr die unterschiedlichen Fachgruppen, Forschungseinrichtungen und Studierendeninitiativen der Fakultät vor und präsentieren ihre vielfältigen Forschungsfelder zu aktuellen Themen und Herausforderungen.

Studieninteressierte erhalten darüber hinaus Informationen über die verschiedenen Maschinenbau-Studiengänge. Die Veranstaltungen, die anlässlich des 50-jährigen Universitätsjubiläums organisiert werden, finden im Y-Gebäude (Mersinweg 7) statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Familienevent „Phantasiemaschinen“

Von 14 bis 19 Uhr bietet das Technikevent „Phantasiemaschinen“ viele Mitmachaktionen, bei denen Kinder von drei bis sechs Jahren zusammen mit ihren Eltern zum technischen Denken und Ausprobieren animiert werden. Kinder von sieben bis zehn Jahren können auch ohne Eltern teilnehmen. Auf die jungen Entdecker warten den weiteren Angaben zufolge verschiedene Stationen rund um den Maschinenbau, an denen sie basteln, forschen und beobachten können. Lernbegleitungen geben dabei Hilfestellung und unterstützen bei Fragen.

50 Jahre Universität Paderborn

Die beiden Veranstaltungen der Fakultät für Maschinenbau sind zwei von insgesamt „50 Mosaiken" – eine Veranstaltungsreihe im Rahmen des Jubiläumsjahrs der Universität Paderborn. Studierende, Wissenschaftler und Mitarbeitende haben sich 50 verschiedene Programmpunkte überlegt, die die Vielfalt der Universität Paderborn sichtbar machen und zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Informationen zu den weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gibt es unter: www.upb50.de.

„Nachts im Maschinenbau“

Im Anschluss gibt es eine „Nacht im Maschinenbau“ zu erleben. Ab 17 Uhr präsentieren die Wissenschaftler der Fakultät, mit welchen zentralen Herausforderungen unserer Zeit sie sich in Paderborn beschäftigen. Dazu zählen unter anderem Themen wie Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit von Produkten und Produktionsprozessen oder die Nutzung von Informationstechnik.

Dabei erfahren die Besucher alles Wissenswerte über die verschiedenen Arbeitsgruppen und Forschungseinrichtungen der Fakultät. So stellen sich das Direct Manufacturing Research Center (DMRC), das Kompetenzzentrum für Nachhaltige Energietechnik (KET), das Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) sowie die Fachgruppe Produktentstehung am Heinz Nixdorf Institut vor. Auch die Studierendeninitiativen der Fakultät, darunter die Fachschaft und die Hochschulgruppe Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Paderborn e.V. (HG Wing) sowie das UPBracing Team, geben einen Einblick in ihre Arbeit.