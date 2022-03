Universität Paderborn: Forschung zur Zukunft der beruflichen Bildung

Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel verändern den Arbeitsmarkt. Das stellt auch die berufliche Bildung vor vielfältige Herausforderungen. Um zukunftsfähig zu sein, muss sie neuen Anforderungen gerecht werden. Wie das gelingen kann, untersucht eine neue Nachwuchsforschungsgruppe an der Universität Paderborn.

Am Department Wirtschaftspädagogik gehen Wissenschaftler der Frage nach, wie sich Innovationsprozesse in der beruflichen Bildung gestalten lassen und wie deren Transfer in die Breite möglich wird.

Ziel der Paderborner Forscher ist es, veränderte Anforderungen im Zuge digitaler Transformation zu bestimmen und Kompetenzprofile für das Bildungspersonal auszuarbeiten. Das Vorhaben mit dem Titel „Innovations- und Transferprozesse in der Berufsbildung“ (ITiB) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für vier Jahre mit rund 700.000 Euro gefördert.

Mit dem Projekt begleiten die Wissenschaftler 17 Modellvorhaben, die seit 2020 im Rahmen des BMBF-Wettbewerbs „Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ (InnoVET) neue Qualifizierungsangebote für die berufliche Bildung entwickeln.