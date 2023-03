Unsere Dörfer: Heimat, Abschied, Erinnerungen

Paderborn

Die Kreisfahrbücherei Paderborn lädt gemeinsam mit Kreisheimatpfleger Michael Pavlicic und dem Cineplex Paderborn am Dienstag, 21. März, zu einem spannenden und informativen Abend ein, der um 17.30 Uhr mit dem Film „Mittagsstunde“ beginnt. In der anschließenden Diskussion rücken die Gastgeber Themen wie Heimat, Abschied nehmen oder Erinnerungen an Vergangenes in den Mittelpunkt und werfen die Fragen auf: „Wie war es früher? Wo stehen wir heute und wo wollen wir hin?“