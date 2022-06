Unsichere Coronalage: "Drums'n'Percussion" in Paderborn verschoben

Die Neuauflage des "Drums'n'Percussion"-Festivals findet erst im kommenden Jahr im HNF in Paderborn statt.

„Es ist bedauerlich, dass die vielen Fans sich noch ein halbes Jahr länger gedulden müssen, bis im HNF wieder getrommelt wird, aber die für Herbst prognostizierte unsichere Coronalage ließ uns keine andere Wahl“, begründete Uli Frost, der künstlerische Leiter und Gründer von "Drums´n´Percussion", die Verschiebung. „Erfreulich ist aber, dass alle bisher verpflichteten Künstler bereits für den neuen Termin zugesagt haben.“

Alle verpflichteten Künstler auch 2023 dabei

Auch die Unterstützer und Sponsoren wie die Stadt Paderborn und das Land Nordrhein-Westfalen tragen die Terminverlegung mit, zumal in der Zeit von Oktober bis April digitale "Drums'n'Percussion"-Abende an jedem zweiten Donnerstag im Monat vorgesehen sind. Am 13. Oktober, 10. November, 8. Dezember, 12. Januar, 9. Februar, 9. März und 13. April werden Konzerte vergangener Festivals sowie Online-Workshops angeboten.

Vom 28. April bis zum 1. Mai werden im HNF unter anderem Lenny Castro (Percussion für Rolling Stones u.a.), Dirk Brand (Axxis) und Bertram Engel (Udo Lindenberg, Peter Maffay) auf der Bühne stehen und in Workshops aktiv sein. „Bertram Engel wird mit Musikern des Panikorchesters von Udo Lindenberg einen Workshop geben – passend zum 50-jährigen Bestehen der Band“, blickt Frost voller Freude voraus.

Vorverkauf startet am 6. August 2022

Der Vorverkauf für die digitalen Angebote im Herbst und das analoge Festival im nächsten Frühjahr startet am 6. August 2022 über die Homepage www.drums-and-percussion.de. Vorherige Early-Bird-Buchungen werden gesondert bekannt gegeben.

Veranstalter des Festivals sind der Verein Drums and Percussion Paderborn und das Heinz- Nixdorf-Museumsforum, mit der maßgeblichen Unterstützung der Stadt Paderborn sowie dem Land NRW unter der künstlerischen Leitung von Uli Frost.