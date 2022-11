Damit Arbeitsunfälle erst gar nicht geschehen

Arbeitsschutzmanagement: So lautet der etwas sperrige Begriff, mit dem effektiv Unfälle vermieden werden sollen. Dabei gilt das Motto: Der beste Arbeitsunfall ist der, der erst gar nicht passiert. „Es gibt in der Branche viele preiswerte Anbieter. Wer heute im Wettbewerb bestehen möchte, der muss das Thema Arbeitsschutz hoch ansetzen“, sagt Wilfried Jolmes.

Viele große Firmen legten inzwischen größten Wert darauf, dass auch die Mitarbeiter der beauftragten externen Reinigungsunternehmen keine Risiken eingingen. Denn jeder Unfall sorge nicht nur für Personalausfälle, sondern auch für unnötigen Ärger. Dabei stehe nicht nur die Sicherheit der externen, sondern auch die Sicherheit der eigenen Beschäftigten in den Unternehmen im Fokus.

Fehlerquellen gebe es viele, sagt der Unternehmer. Es gehe darum Stürze und die unsachgemäße Handhabung von Maschinen zu verhindern. „Unsere Mitarbeiter kennen auch den Unterschied von Säuren und Basen und deren Anwendung, um Verletzungen von Haut und Augen zu verhindern“, berichtet Jolmes.

Seit Ende der 90er Jahre stelle das Unternehmen die Vorschriften aus der Iso-Zertifizierung 9001 sicher. Vor einigen Wochen habe die Berufsgenossenschaft Bau nach eingängiger Prüfung zudem bestätigt, dass nun auch alle Voraussetzungen für die AMS Bau erfüllt seien. „Damit sind wir in unserer Branche OWL-weit wohl die ersten“, ist die Geschäftsführung sichtlich stolz auf die Auszeichnung.

Fassaden können auch vom Boden aus mit einer Osmosebehandlung gereinigt werden. Das verhindert Unfälle und spart doppelten Personaleinsatz. Foto: Jolmes GmbH

–Erfolgsfaktor sei hierbei, dass kein Mitarbeiter ohne entsprechende persönliche Einweisung vor Ort seine Arbeit beginnen dürfe. Dazu gehöre unter anderem der vorschriftsmäßige Einsatz von Reinigungsmitteln und -geräten. Ein Einweiser führe darüber Protokoll, am Ende müssten beide – Einweiser und Mitarbeiter – das Protokoll unterschreiben. So könne hinterher niemand sagen: „Das wusste ich nicht.“

Auf laufenden Baustellen, wo Jolmes beispielsweise für die Reinigung vor Inbetriebnahme eines Gebäudes zuständig ist, werde zudem stets eine Gefährdungs-Beurteilung vorgenommen. Fehlen im Haus Sicherheitseinrichtungen wie Geländer oder ähnliches? Auf solche Besonderheiten würden die Mitarbeiter gesondert hingewiesen. Henning Jolmes, Assistent der Geschäftsführung, betont: „Wir betreiben ein System der Fehlervermeidung.“

Dass das auch den Kunden zugute kommt, zeigt folgendes Beispiel. Wer zum Beispiel einen Fensterputzer beschäftigt, der ungesichert an einer Fassade oder auf einem Wintergarten arbeitet und verunglückt, mache sich unter Umständen mit haftbar, erklärt Henning Jolmes zur Rechtslage.

Fassadenkletterer gesucht

Auch deswegen habe das Unternehmen sogar einen Elektriker eingestellt, der regelmäßig alle benutzten Geräte überprüft –vom Staubsauger bis zur Waschmaschine. Wer kennt das nicht? Die Stromleitungen der Staubsauger werden bis zum Maximum gezogen. Dabei kann es zu einem Defekt am Stecker kommen. Bleibt dieser unbemerkt, könne dies einen Stromschlag mit fatalen Auswirkungen verursachen.

Um Unfälle bei der Fassadenreinigung zu vermeiden, arbeitet Jolmes derzeit mit einer Osmosebehandlung, die vom Boden oder vom Steiger aus erfolgen kann. Man überlege allerdings auch, Fassadenkletterer ausbilden zu lassen, die sich vom Dach eines Objekts abseilen lassen können.

Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bekomme das Thema Arbeitssicherheit immer mehr Bedeutung. „Wir suchen Leute in allen Bereichen, derzeit haben wir 70 offene Stellen, vor allem im Bereich Reinigung, aber auch Maler und Bausanierer“, berichtet Henning Jolmes. Insgesamt werden 900 Männer und Frauen beschäftigt, zehn Prozent in Vollzeit, 30 Prozent in Teilzeit, der Rest als Geringverdiener.

Weiteres Wachstum

Auch die Ausweitung des Homeoffices in vielen Betrieben habe nicht zu einem Auftragsrückgang geführt, berichtet Wilfried Jolmes. Auch wenn nicht alle Mitarbeiter vor Ort seien: Die Sanitäranlagen müssten ja weiterhin gereinigt werden. „Wir wachsen weiter“, ist Wilfried Jolmes mit der wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden. Selbst die steigenden Energiekosten machen derzeit noch wenig Sorgen: An der Firmenzentrale in der Karl-Schurz-Straße wurde eine große PV-Anlage installiert. „So haben wir unsere Stromkosten von 30.000 auf 2000 Euro pro Jahr reduziert“, verrät der Unternehmer. Bei einem Fuhrpark von 130 Fahrzeugen sei allerdings die steigenden Fahrtkosten spürbar.

Weitere Synergien will Henning Jolmes mit der Digitalisierung des Unternehmens heben. Der 33-Jährige ist studierter Facility Manager, der einige Jahre in einem anderen großen Unternehmen gearbeitet hat und nun mit in das Familien-Unternehmen eingestiegen ist. Damit will das Unternehmen auch den Übergang zur nächsten Generation vorbereiten, verriet Wilfried Jolmes.