Utopisches im Paderborner Kunstverein

Die Erde ist nur zu retten, wenn die Menschen sie retten. Im Kunstverein können Besucher von diesem Samstag an ihre Utopien und Sehnsüchte auf Zettel schreiben und an einer Wand befestigen. Die Wand besteht aus goldenen Rettungsdecken, wie sie Sanitäter verwenden, um Unfallopfer warmzuhalten.

Das Exponat ist Teil der Ausstellung „Que sera – das Versprechen“ des Künstlerkollektivs „Büro für verschiebbare Haltungen“. Es besteht aus den Schwaben Rüdiger Penzkofer und Rainer Schall, und ihr gemeinsames Thema sind Utopien.

Im Titel der Ausstellung greifen die beiden das Lied „Whatever will be, will be (Que Sera Sera“) von Doris Day auf, das die Blondine in dem Hitchcock-Film „Der Mann, der zu viel wusste“ singt. Ausgehend von dieser fatalistischen Grundhaltung („Was immer sein wird, wird sein“) fragen die Künstler das Kunstpublikum, ob das die richtige Einstellung ist und ob es nicht besser wäre, „das Unmögliche zu fordern“.

Sich in eine bessere Welt träumen

Die Aufforderung, utopisch zu denken, kollidiere mit der harten Realität, sagte Rainer Schall am Freitag. Aber das Potenzial des Menschen, sich in eine bessere Welt zu träumen, sei der erste Schritt, um etwas zu verändern. Schall und Penzkofer sind seit der zweiten Klasse Freunde und haben beide Kunst studiert – Schall an der Kunstakademie Stuttgart und Penzkofer in Bonn.

Das schwäbische Künstlerkollektiv verwandelt die Räume des Kunstvereins in das „Hotel Utopia“. Die Besucher sind aufgefordert, ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte mitzuteilen. Foto: Jörn Hannemann

Seit 2014 sind sie künstlerisch im „Büro für verschiebbare Haltungen“ vereint. So wie in einem Architekturbüro einzelne Personen nicht entscheidend seien, sondern der gemeinsame Arbeitsprozess und das Ergebnis, arbeite man im Büro für verschiebbare Haltungen als Kollektiv und stelle die eigene Autorenschaft hintan, erläuterte Penzkofer. Und wenn man ein Thema nicht nur von einer Position aus betrachte, verschöben sich die Haltungen, sprich die Einstellungen dazu.

Die Arbeit des Kollektivs sei „ein Überraschungspaket“, sagte die Vorsitzende des Kunstvereins, Alexandra Sucrow. Auch sie und ihre Vorstandskollegen konnten mit dem Titel der Ausstellung und dem Namen des Kollektivs erst nichts anfangen: „Wir haben gestutzt und uns gefragt: Was ist das, was steckt dahinter?“ Die Beschäftigung damit lohne sich, ist Sucrow überzeugt, denn die Botschaften seien „teilweise hochpolitisch“.

Stalin (k)lebt

Nachdem sie die Räume des Kunstvereins am Kamp 13 betreten haben, finden sich die Besucher in einem Wald aus 19 Stofffahnen wieder. „Lang (k)lebe Stalin“ steht auf einer, und der Buchstabe „a“ in Stalin sieht so aus, als wäre er mit Farbe beworfen worden. Das Stoffbanner ist ein Beispiel für das Wechselspiel von Agitation und Subversion. Vermeintliche Helden wie Stalin werden erst verklärt, dann entlarvt und schließlich lächerlich gemacht.

Anstifter und Einflüsterer

Neben Stoff setzen Penzkofer und Schall für ihre Kunst Fotografien, Ton, Film, Malerei und Objekte ein. Die Kunstfreunde blicken zum Beispiel auf 40 Fotografien von Menschen, von denen nur noch der Mund und die Zähne zu sehen sind. Sie stehen für die Einflüsterer und Anstifter in der Politik und darüber hinaus, erklärten die beiden Künstler.

Im Obergeschoss machen sie deutlich, dass es einen langen Atem braucht, bis Utopien Wirklichkeit werden. „Willkommen im Hotel Utopie, bitte haben Sie einen Moment Geduld “säuselt eine Stimme in Endlosschleife.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 12. März. In der Reihe „Kunstgenuss im Kunstverein“ wird die Leiterin Alexandra Sucrow am 16. Februar zwischen 17.30 und 19 Uhr mit Gästen über die Schau sprechen. Es gibt Snacks und Getränke, das Ganze kostet 2,50 Euro. Wer dabei sein möchte, meldet sich telefonisch (05251/6835281/Anrufbeantworter) oder per E-Mail ([email protected]) an. Geöffnet ist der Kunstverein mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr.