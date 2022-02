Uwe Schläger bleibt in Wewer wohnen

Die Messbesucher dankten ihrem Pastor Uwe Schläger mit langem Applaus im Stehen. Vertreter der Gremien und Vereine sowie viele Gläubige reihten sich im Anschluss an die Messe ein, um sich persönlich von ihrem Pastor zu verabschieden.

Pfarrer Dr. Thomas Witt, Leiter des neu entstehenden Pastoralen Raumes Elsen-Wewer-Borchen, eröffnete zuvor den Reigen der Abschiedsworte. Er dankte Schläger herzlich im Namen des Pastoralteams für seine Arbeit in der Gemeinde und für die Zusammenarbeit im Pastoralen Raum. Er wünschte ihm für seinen Ruhestand Gottes Segen. Witt brachte auch seine Freude zum Ausdruck, dass der Ruheständler in Wewer wohnen bleiben und weiter Gottesdienste mit den Gemeinden feiern wolle.

Ortsvorsteher und Ortschronist Hans-Werner Koepsell bedankte sich im Namen der Bürger für Schlägers Engagement für Wewer, wünschte gute Gesundheit für viele weitere Jahre und gab dem Ruheständler mit auf den Weg: „Mach was draus und genieße den Tag“.

Christoph Neumann, Schützenoberst der St. Johannes- und St. Hubertus-Schützenbruderschaft Wewer, erinnerte daran, dass aus einer „Pflichtehe“ mit der Gemeinde Wewer in den fast elf Jahren Tätigkeit von Uwe Schläger in Wewer doch noch „echte Liebe“ geworden sei. Er dankte ihm für die Arbeit als Präses des Schützenvereins.

Annegret Speicher, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, dankte dem Pastor im Namen der Gemeinde und aller Vereine und ehrenamtlich Tätigen für sein seelsorgerisches Wirken und wünschte ihm Gottes reichen Segen und gute Gesundheit. Sie schloss mit den Worten „Gute Idee“ – dem Kommentar von Pastor Schläger für Vorschläge aus der Gemeinde, den Ruhestand in Wewer zu verbringen.

Seit dem 3. Juli 2011 war Uwe Schläger Pastor der Gemeinde Wewer. Er war Präses der Schützenbruderschaft und der Johannes-Kantorei. Auch war er bei Fahrten der Seniorengemeinschaft dabei, feierte Messen mit ihnen, und war auch bei Veranstaltungen der KFD regelmäßig zu Gast. Mit Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, Vereinen, Messdienern und allen Mitgliedern der Gemeinde gestaltete er ein vielfältiges und lebendiges Gemeindeleben mit, das auch in den zurückliegenden Pandemiemonaten nie zum Erliegen kam.

Der aus Bochum stammende Uwe Schläger absolvierte das Theologie-Studium an der Theologischen Fakultät Paderborn und an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Am 6. Juni 1981 wurde er wie der Generalvikar Alfons Hardt und dessen Bruder Michael vom damaligen Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt im Paderborner Dom zum Priester geweiht. Zunächst war Schläger bis 1985 in Lippstadt tätig. Weitere berufliche Stationen waren dann bis 1989 Winterberg und bis 1993 Langscheidt am Sorpesee. Von 1993 bis 2011 wirkte er als Pfarrer in der Stadtkirchengemeinde Geseke, bevor er seine Arbeit in Wewer begann.