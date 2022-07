Vatikan spricht Paderborner Priester Franz Stock nicht selig

Der Vatikan wird den katholischen Priester Franz Stock (1904 bis 1948) nicht selig sprechen. Das teilte das Erzbistum Paderborn am Donnerstag mit. In Arnsberg-Neheim geboren und in Paderborn 1932 zum Priester geweiht, habe Stock während der Nazi-Herrschaft Widerstandskämpfer und Regimegegner begleitet. Erzbischof Hans-Josef Becker bedauerte die Nachricht aus Rom.

Franz Stock wurde am 21. September 1904 in Arnsberg-Neheim geboren. Er ist eine der Symbolfiguren für die deutsch-französische Versöhnung.

Trotz anfänglich optimistischer Signale habe der Vatikan das entsprechende Verfahren nun „ohne positives Ergebnis“ beendet, so das Erzbistum Paderborn. Nach derzeitigem Stand seien die Voraussetzungen für eine Seligsprechung nicht mit hinreichender Sicherheit erwiesen. Dies, teilte das Erzbistum weiter mit, sei die Begründung der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Das Erzbistum habe 2009 ein Seligsprechungsverfahren für Stock eingeleitet. Von 2014 an sei es im Vatikan weiter betrieben worden.

Sein Bedauern drückte der Paderborner Erzbischof aus. „Meine Enttäuschung über die Entscheidung kann ich nicht verbergen“, sagte Becker. Und: „Ich empfehle den Gläubigen weiterhin, Franz Stock als ein Vorbild im Glauben anzusehen und seiner im Gebet zu gedenken.“

Stock begleitete als Militärgeistlicher hunderte Widerstandskämpfer und Regimegegner bis zur Hinrichtung, so das Erzbistum. Nach Kriegsende kam Stock in Gefangenschaft. Zunächst im französischen Orleans, später in Chartres, baute er für deutsche Kriegsgefangene ein „Priesterseminar hinter Stacheldraht“ auf. 1948 starb Stock mit 43 Jahren in Paris an einem Herzleiden.

Zum Verfahren: Bei einer Seligsprechung stellt die katholische Kirche durch Urteil des Papstes fest, dass ein gestorbener Mensch vorbildlich aus dem Glauben gelebt hat und Christus in besonderer Weise nachgefolgt ist, so das Erzbistum. Daraus ergibt sich die offizielle Empfehlung, diese Person als Vorbild und Fürsprecher bei Gott anzunehmen. Selige werden im Gegensatz zu Heiligen nur regional verehrt. Der Seligsprechung kann aber eine Heiligsprechung und damit die weltweite Verehrung der betreffenden Person folgen.

Der Seligsprechung geht ein kirchliches Untersuchungsverfahren voraus. Dazu muss das jeweilige Heimatbistum Informationen über Leben und Sterben der Person sammeln und ein Wunder oder den Märtyrertod sowie Tugendhaftigkeit und den „Ruf der Heiligkeit“ nachweisen. Dabei drückt der sogenannte heroische Tugendgrad aus, dass ein Mensch die christlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in seinem Leben in vorbildlicher Weise gelebt hat.