VDK Marienloh hat einen neuen Vorstand

Der Sozialverband VDK zählt aktuell 13 Ortsverbände im Kreis Paderborn. Der Ortsverband Marienloh ist einer davon. Immerhin 260 Mitglieder gehören ihm an. Im Mittelpunkt der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung standen umfangreiche Wahlen zum Vorstand.

In der gutbesuchten Versammlung konnte der Vorsitzende Holger Blum auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken, in dem die Betreuung der Mitglieder im Vordergrund stand. An jedem zweiten Donnerstag im Monat wird gemeinsam gefrühstückt oder zum gemeinsamen Kaffeeklatsch eingeladen.

Höhepunkt des vergangenen Jahres waren eine Fahrt nach Bad Fredeburg zum VDK-Kur- und Erholungshotel inklusive einer Rundfahrt durch das Sauerland. Gut besucht war auch ein Grillfest.

Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen auch Wahlen zum Vorstand. Und der setzt sich künftig wie folgt zusammen: Holger Blum (Vorsitzender), Regina Recklebe (stellvertretende Vorsitzende), Adolf Schaper (Kassierer), Heike Müller und Heidi Proppe (Vertreterinnen der Frauen), Gerda Günther (Vertreterin der jüngeren Generation), Raimund Externest (Vertreter der Behinderten), Kreszentia Schröder-Holin (Schriftführerin), Franz Tofall (stellvertretender Kassierer), Rita Tofall und Mattias Fach (Beisitzer) sowie Milena Trächtler, Irmtraud Schaper und Bruno Winkler (alle Delegierte).

Der Sozialverband VDK

Der Sozialverband VDK wurde als nordrhein-westfälischer Landesverband im Oktober 1948 gegründet, also nur kurze Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs. In der Anfangszeit war es sein besonderes Anliegen, sich für eine ausreichende Versorgung bedürftiger Menschen einzusetzen. Mit bundesweit 2,1 Millionen Mitgliedern hat sich der Sozialverband im Laufe der Jahre zur stärksten Interessenvertretung der Rentner, Menschen mit Behinderungen, Arbeitslosen, Pflegebedürftigen sowie Kriegs-, Wehrdienst- und Unfallopfer in Deutschland entwickelt.