Paderborn

Ein neues Wimmelbuch der Verbraucherzentrale NRW bietet die Beratungsstelle in Paderborn Kindertagesstätten (Kitas) und Bildungseinrichtungen kostenlos an. In dem Bilderbuch unter dem Titel „ABinsWASSER“ macht sich ein Fisch auf die Reise und zeigt, wie kostbares Wasser gereinigt wird. Das erste Buch in Paderborn bekam nun die Kita Kinderinsel.