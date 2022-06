Verbund-Volksbank OWL: „Das Ergebnis liegt über unseren Erwartungen“

Trotz großer Herausforderungen wie der Bewältigung der Corona-Pandemie und der hohen Inflation blickt die Verbund-Volksbank OWL weiter zuversichtlich in die Zukunft. In der ordentlichen Vertreterversammlung im Schützenhof präsentierte Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter den Mitgliedervertretern eine gute Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr.

„Wir sind auch in diesem bemerkenswerten Jahr unter schwierigen Rahmenbedingungen weiter gewachsen und haben ein Ergebnis mit einigen neuen Bestmarken erreicht“, so Käter, der den Vertreterinnen und Vertretern den Jahresabschluss 2021 vorlegte: „Das Ergebnis liegt über unseren Erwartungen und über dem Ergebnis des Vorjahres.“

Das Geschäftsjahr 2021 hat die Genossenschaftsbank mit einem Jahresüberschuss von 15 Millionen Euro abgeschlossen. Die Vertreterversammlung beschloss, dass die Mitglieder wie schon in den Vorjahren eine Dividende in Höhe von drei Prozent erhalten sollen. Insgesamt schüttet die Verbund-Volksbank OWL nach eigenen Angaben gut 3,16 Millionen Euro an ihre Miteigentümer aus. Im Vorjahr waren es noch rund 2,4 Millionen Euro.

119.625 Mitglieder: Höchststand in der Bankgeschichte

Mit dem guten Ergebnis konnte die Bank außerdem ihr bilanzielles Eigenkapital stärken. Es wuchs deutlich um mehr als acht Prozent auf rund 725 Millionen Euro. Ende 2021 zählte die Verbund-Volksbank OWL 119.625 Mitglieder – was einen neuen Höchststand in der Bankgeschichte bedeutet. Die Bank konnte im vergangenen Geschäftsjahr knapp 4800 neue Mitglieder begrüßen.

Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021 hob Ansgar Käter das starke Wachstum sowohl im Kredit- als auch im Wertpapierbereich hervor. Einen neuen Rekord verbuchte die Bank auch bei den offenen Darlehenszusagen. Sie gingen 2021 um gut 42 Prozent nach oben.

Gemessen an der Bilanzsumme zähle die Verbund-Volksbank OWL eG weiter zu den zehn größten Volksbanken in Deutschland. Sie wuchs im Geschäftsjahr 2021 um 6,7 Prozent und überschritt damit erstmals die Marke von 7 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme stieg auf rund 7,46 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2021 von den Vertreterinnen und Vertreter einstimmig Entlastung erteilt.

Auch das Geschäftsjahr 2022 habe zufriedenstellend begonnen. Wie Ansgar Käter der Vertreterversammlung darlegte, setzte sich das Wachstum der Verbund-Volksbank OWL auch in den ersten Monaten des neuen Jahres fort. Die Bilanzsumme stieg bis Ende Mai auf mehr als 7,7 Milliarden Euro.

Gut gerüstet für die anstehende Fusion

Ansgar Käter sieht die Bank als starke Regionalbank gut gerüstet, auch mit Blick auf die anstehende Fusion mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Die rechtliche Fusion werde im August 2022 und die technische Fusion beider Banken im September 2022 stattfinden.

Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Aufsichtsrat wurden für weitere drei Jahre jeweils einstimmig in ihrem Amt bestätigt: Petra Brinkmann, Partnerin der HWP Hinrichs & Partner mbB Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungsgesellschaft; Michael Friemuth, Geschäftsführer der Friemuth GmbH & Co. KG; Stephan Prinz zur Lippe, Rechtsanwalt und Steuerberater; Dr. Dirk Quest, Geschäftsführer der E.L.F Hallen- und Maschinenbau GmbH.

Zum Abschluss der diesjährigen Vertreterversammlung wurde der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Seibert für seine langjährige Arbeit im Aufsichtsrat ausgezeichnet. Seibert war am 17. November 2020 aus dem Aufsichtsratsgremium ausgeschieden, das er über fünf Jahre als Vorsitzender geleitet hatte. In seiner 30-jährigen Tätigkeit als Beirat und insbesondere als Aufsichtsratsmitglied konnte er viele richtungsweisende Entscheidungen, insbesondere die Fusionen mit der Volksbank Höxter-Beverungen, der Volksbank Detmold und der Volksbank Minden aktiv begleiten. Als Anerkennung für sein Engagement für die Verbund-Volksbank OWL erhielt Bernd Seibert zwei Auszeichnungen: die „Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes e. V. (DGRV)“ sowie die „Ehrennadel in Gold der Verbund-Volksbank OWL eG“.