Verbund-Volksbank OWL spendet 10.000 Euro an Aktion Lichtblicke

Initiative der Lokalradios unterstützt Kinder und Familien in Not

Paderborn

Mit ihrer Aktion Lichtblicke unterstützen unter anderem die Lokalradios in OWL seit mittlerweile 24 Jahren Kinder und Familien, die in Not geraten sind. Auch in diesem Jahr fördert die Verbund-Volksbank OWL die Initiative mit 10.000 Euro.