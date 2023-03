Wer mit dem Bus zur Schule und Arbeit fahren muss, braucht am Mittwoch (8. März) starke Nerven. Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stehen erstmals in der Geschichte des Padersprinters alle Busse still. Doch auch für viele Kita-Eltern könnte es stressig werden. Denn die rund 30 städtischen Kitas sollen ebenfalls bestreikt werden, sodass es dort zu Notbetreuungen und Schließungen kommen kann. Was Pendler und Kita-Eltern jetzt wissen müssen.

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst steht Paderborn im Mittelpunkt des geplanten Aktionstages der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Damit soll der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöht werden.

Wegen des Streiks stellt Padersprinter, wie berichtet, am Mittwoch sein komplettes Fahrangebot, samt Schulverkehr, für einen Tag vollständig ein. „Wir gehen von einer hohen Streikbeteiligung bei diesem sogenannten Partizipationsstreik aus“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Martina Schu und betont: „Die Beschäftigten sind auch bewusst auf uns zugekommen und nicht andersrum“.

Padersprinter stellt Betrieb während des Streiks ein

Bezüglich des Grunds für das zeitweise komplette Einstellen des Betriebs verweist der Padersprinter auf die Organisation. Würde das Unternehmen erst am Streiktag reagieren, hätte Lisa Niemeier-Casey, stellvertretende Leitung Marketing/Kommunikation, zufolge Folgendes passieren können: Dass der Padersprinter am Mittwoch eine durch den Streik betroffene Linie nach der anderen schließt. „Das wollen wir verhindern“, sagt Lisa Niemeier-Casey.

Nahverkehrsverbund: Regionalverkehr nicht betroffen – eine Ausnahme in Hövelhof Foto: Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) wies am Montag darauf hin, dass der Regionalverkehr in den Kreisen Paderborn und Höxter vom Streik am Mittwoch nicht betroffen sei. Somit fahren die Busse der Partnerunternehmen BVO und go.on in gewohnter Form. Es könne zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen in den Bussen des Regionalverkehrs kommen, so der Nahverkehrsverbund mit Blick auf den Streik beim Padersprinter.



Es gibt eine Ausnahme: Durch den Streik beim Padersprinter ergeben sich für Regionalbus-Kunden in der Gemeinde Hövelhof einige Verbindungsprobleme Richtung Paderborn. „Der nph und sein Partnerunternehmen go.on richten zusätzliche Fahrten ein, um die Fahrgäste möglichst optimal an ihr Ziel zu bringen“, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag. Von Streikmaßnahmen betroffen sei als einzige Ausnahme die Anschlusssituation der Hövelhofer Lokalbus-Linien H1 und H11 in Sennelager an der Haltestelle Infanterieweg. Dort besteht ein halbstündiger Anschluss an die Fahrten der Padersprinter-Linie 1 zum Paderborner Hauptbahnhof.



Weiter heißt es: „Damit keine Regionalbuskunden in Sennelager stranden, bieten der nph und go.on am 8. März einen Pendelverkehr zwischen der Haltestelle Infanterieweg und dem Hauptbahnhof an. Die Busse Richtung Hauptbahnhof halten auf ihrem Linienweg an den bekannten Regionalbus-Haltestellen nur zum Ausstieg. In Fahrtrichtung Infanterieweg werden die Haltestellen nur zum Einstieg bedient. Die Fahrten werden zwischen 6.30 Uhr (ab Infanterieweg) und 19.30 Uhr (an Infanterieweg) durchgeführt. Die Pendelbusse haben immer Anschluss auf die Fahrten der Linie H1. Fahrgäste der Linie H11 haben eine 30-minütige Aufenthaltszeit am Infanterieweg.“ ...

Zurück

Nun stellt der Padersprinter den Betrieb zwischen Mittwoch, 4.38 Uhr, und Donnerstag, 0.46 Uhr ein. Dann werden die 93 Busse im Depot bleiben. Insgesamt gibt es derzeit 160 Busfahrerinnen und -fahrer. Wie viele davon tarifgebunden tätig sind, teilt das Unternehmen nicht mit.

Infos an Haltestellen, Ansagen vom Band

Über die zeitweise Einstellung des Betriebs will das Unternehmen Kunden und Fahrgäste bis Mittwoch über folgende Wege informieren: über die eigene Internetseite, den Newsletter (für Abonnenten), das Kundencenter (am Streiktag geschlossen), Bandansagen in Bussen und über die digitalen Anzeigen an Haltestellen. Mit einer Rückerstattung des Fahrpreises aufgrund eines Abonnements können Kunden indes nicht rechnen. Hier spricht der Padersprinter von „höherer Gewalt“.

Mit Blick auf den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) geht der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) von keinen Einschränkungen am Mittwoch aus. Das berichtet NWL-Sprecher Uli Beele auf Nachfrage. Der NWL organisiert einen Teil des SPNV in NRW. Mitarbeiter, die für verschiedene Unternehmen im Bereich des Hochstifts tätig sind, werden nicht — sofern gewerkschaftlich organisiert — von Verdi vertreten.

Städtische Kitas betroffen

Doch nicht nur Pendler müssen mit Einschränkungen rechnen: Denn auch die Erzieherinnen und Erzieher der rund 30 städtischen Kitas in Paderborn sowie die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind zum Warnstreik aufgerufen. Der Termin am Internationalen Frauentag sei bewusst gewählt, da laut Verdi mit einem Anteil von 83 Prozent in der Sozialen Arbeit überwiegend Frauen tätig sind.

„Insgesamt erwarten wir dazu in Paderborn etwa 300 bis 400 Teilnehmer“, berichtet Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Martina Schu auf Nachfrage dieser Zeitung. Darunter würden auch mehr als 100 Beschäftigte aus weiteren OWL-Städten erwartet.

Gegen 10 Uhr wollen sich alle Streikenden am Mittwochmorgen vor der Herz-Jesu-Kirche treffen. Gemeinsam ziehe man dann zu einer Kundgebung zunächst vor dem Rathaus (geplant 11 Uhr), anschließend zur Stadtverwaltung, wo es einen weiteren Zwischenstopp geben soll. In Redebeiträgen sollen dann auch betroffene Erzieherinnen, Ratsfrau Roswitha Köllner (Die Linke) und Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Martina Schu zu Wort kommen. Anschließend ziehe der Demonstrationszug zum Abschluss zum Maspernplatz.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Grund für die Streiks bei Padersprinter und städtischen Kitas sind die laufenden Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen. Und um bewusst die unteren Lohngruppen zu stärken, müssten das am Ende mindestens 500 Euro mehr im Monat beziehungsweise 200 Euro für Auszubildende sein, betont Martina Schu.

Müssen Kinder trotzdem zur Schule?

Auch bei einem ÖPNV-Streik gilt in NRW die Schulpflicht. „Ein Fernbleiben vom Unterricht gilt grundsätzlich nur bei Krankheit oder nicht vorhersehbaren zwingenden Gründen als entschuldigt. Ein im Vorfeld angekündigter Streik des ÖPNV kann in diesem Sinne regelmäßig nicht als unvorhersehbarer Grund gelten“, heißt es auf WV-Anfrage von dem NRW-Schulministerium. Was die Einschränkung „regelmäßig“ im Fall Padersprinter bedeutet, der zum ersten Mal in seiner Geschichte komplett lahmgelegt wird, wird aber nicht näher ausgeführt. So liegt die Entscheidung im Einzelfall bei frühzeitiger Ankündigung bei den jeweiligen Schulen selbst, wenn die Anreise per Bus wirklich nicht möglich ist.

Dass die Schulen in städtischer Trägerschaft über den Streik informiert sind, bestätigt der Paderborner Stadtsprecher Jens Reinhardt. Ob diese Schulen Konsequenzen daraus ziehen, etwa in Hinsicht auf einen Distanzunterricht an diesem Tag, müssten die Schulleitungen für sich entscheiden. Dem Vernehmen nach würden einzelne Schulen über einen Distanzunterricht nachdenken.