Paderborn steht großer Streik-Tag bevor: Was Pendler und Kita-Eltern wissen müssen

Paderborn

Wer mit dem Bus zur Schule und Arbeit fahren muss, braucht am Mittwoch starke Nerven. Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stehen erstmals in der Geschichte des Padersprinters alle Busse still. Doch auch für viele Kita-Eltern könnte es stressig werden. Denn die rund 30 städtischen Kitas sollen ebenfalls bestreikt werden, sodass es dort zu Notbetreuungen und Schließungen kommen kann. Was Pendler und Kita-Eltern jetzt wissen müssen.