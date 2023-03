Nur ein Vorgeschmack

Wer wegen des Streiks in Paderborn ein Verkehrschaos erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt: Der Verkehr rollte. Sogar besser als sonst im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr. Das bestätigte auch die Polizei auf Anfrage. Was die Frage aufwirft: Sollten die Busse gar für die Staus verantwortlich sein?

Natürlich sorgt der ÖPNV für zahlreiche Fahrzeugbewegungen in der Stadt. Aber erst in Verbindung mit dem Individualverkehr verdichtet sich das Stauproblem. Der gestrige Tag hat gezeigt: Ohne Busse stehen in vielen Betrieben die Räder still, weil die Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen. Das gilt auch für die Beschäftigten in Kitas: Nur mit einer gesicherten Kinderbetreuung können die Beschäftigten in den Firmen für die nötige Wertschöpfung sorgen.