Warnstreik legt auch den Busverkehr in Paderborn lahm

Der Verdi-Streik hat am Mittwoch, 8. März, erheblichen Einfluss auf den Busverkehr in Paderborn: Der Padersprinter stellt dann sein komplettes Fahrangebot, samt Schulverkehr, für einen Tag komplett ein.

Padersprinter fährt am 8. März nicht

Am Mittwoch, 8. März, wird es dieses Bild nicht geben. Streikbedingt bleiben die Motoren der Padersprinter-Busse aus.

Wie das Unternehmen mitteilt, habe die Gewerkschaft Verdi alle Tarifbeschäftigten beim Padersprinter sowie der 100-prozentigen Tochtergesellschaft, der Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH (KVP), im Rahmen der „Tarifrunde im Öffentlichen Dienst“ganztägig zum Streik aufgerufen.

„Wir möchten Sie auf diesem Wege darüber informieren, dass wir unser komplettes Fahrtenangebot, inklusive des Schülerverkehrs, daher am Mittwoch, 8. März 2023, von Betriebsbeginn bis -ende vollständig einstellen werden“, heißt es in der Mitteilung.

In dieser Zeit fahre demnach erstmalig „in der kompletten Geschichte des Verkehrsbetriebs“ kein einziger Bus des Padersprinter durch das Paderborner Stadtgebiet: „Wir bitten deshalb alle Fahrgäste, rechtzeitig Alternativen für die An- und Abreise am Streiktag zu organisieren.“

Vom Streik betroffen ist auch der Kundenservice. Das Kundencenter an der Westernmauer 18 wird am 8. März ebenfalls geschlossen bleiben.