Verfolgungsrennen in Paderborn: Dieb bietet Zeuge Geld an

Nach einem Diebstahl in einer Apotheke in Paderborn hat die Polizei den mutmaßlichen Täter mit Hilfe eines Zeugen wenig später gestellt. Zwischenzeitlich soll der Dieb dem ihn verfolgenden Mann Geld geboten haben, damit dieser die Verfolgung abbricht.

Wie die Polizei Paderborn weiter berichtet, betrat der Dieb am Freitag (27, Januar) gegen 18.15 Uhr die Apotheke am Rathausplatz. Ein Mitarbeiter (65), der in einem Nebenraum beschäftigt war, bemerkte den Fremden, der dann in die Kasse griff und mit den gestohlenen Geldscheinen in Richtung Ausgang rannte.

Nachdem der Mitarbeiter vergeblich versucht hatte, den in die Gutenbergstraße flüchtenden Täter festzuhalten, machte er laut rufend einige Passanten auf den Diebstahl aufmerksam. Ein 56-jähriger Zeuge hatte beobachtet, wie der Apotheker vom Täter umgestoßen worden war. Er nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf und alarmierte die Polizei.

Der 56-Jährige gab an, dass der Tatverdächtige ihm unterwegs einen Geldschein angeboten hätte, damit er die Verfolgung abbreche. Der Zeuge aber lehnte das Angebot ab und gab stattdessen den Beamten via Handy weiter laufend Standortmeldungen, sodass ein Streifenteam den Tatverdächtigen an der alten Zentralstation stellen und vorläufig festnehmen konnte.

Die Polizisten nahmen den 46-jährigen Tatverdächtigen aus dem Oberbergischen Kreis mit zur Wache. Bei der Durchsuchung entdeckten sie in dessen Unterwäsche die Beute und stellten das Geld sicher. Gegen den laut Polizei bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte aufgefallenen 46-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.