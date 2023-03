Insgesamt sei die Verkehrsunfall-Bilanz verhältnismäßig positiv – auch im Landesvergleich, sagte Gellusch. Lag der Kreis Paderborn im Jahr 2019 im Landesvergleich noch auf einem schlechten 40. von 47 Plätzen bei der Unfallhäufigkeit, so kletterte er im Jahr 2022 auf einen mittleren 22. Platz vor. Das bedeutet: Das Risiko, im Kreis Paderborn zu verunglücken, ist – gemessen an der Einwohnerzahl – insgesamt gesunken.

Aber: Die Rad- und E-Bike-Fahrer entwickeln sich immer weiter zu den Sorgenkindern der Polizei, berichtete Jan Gellusch von der Kreispolizeibehörde Paderborn bei der Vorstellung der Unfallstatistik. 409 Personen verunglückten 2022 mit einem Rad, darunter 167 Personen mit einem E-Bike. Tendenz steigend.

Zwar gab es keine Fahrradunfälle mit Todesfolge, dafür aber eine tödlich verletzte Frau, die in Paderborn mit einem E-Scooter stürzte und an den schweren Verletzungen starb. Insgesamt stieg zudem der Anteil der schwerverletzten E-Biker kreisweit auf 39. Es erlitten 87 Radfahrer bei Unfällen schwere sowie 322 Personen leichte Verletzungen. In 44,8 Prozent der Unfälle kamen die Radler ohne die Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall. Hintergrund für diese Alleinunfälle seien das für viele Verkehrsteilnehmer recht hohe und ungewohnte Tempo eines E-Bikes sowie das hohe Gewicht und das dadurch veränderte Handling eines E-Bikes, sagte Gellusch.

Sind mit der Unfallstatistik für das Jahr 2022 zufrieden (von rechts): Jan Gellusch, Leiter der Direktion Verkehr, Pressesprecherin Corinna Koptik und Landrat Christoph Rüther. Foto: Ingo Schmitz

Angesichts der Entwicklungen in diesem Bereich werde die Kreispolizeibehörde Paderborn in diesem Jahr ihren Arbeitsschwerpunkt ein Stück weit neu ausrichten, verriet Gellusch. Es werde darum gehen, Radfahrer, E-Biker und E-Scooter-Fahrer stärker in den Fokus zu nehmen und Fehlverhalten von Radlern sowie gegenüber Radlern konsequent zu ahnden.

Vor dem Hintergrund hat der Kreis Paderborn auf Anweisung von Landrat Christoph Rüther für die Polizei insgesamt 13 neue E-Bikes angeschafft. Ziel sei es, insbesondere in der Stadt Paderborn, wo mit Abstand die allermeisten Fahrradunfälle geschehen, mehr Fahrradstreifen auf die Straße zu bringen. Die Polizisten sollen den Radfahrern und E-Bikern auf Augenhöhe begegnen, sagte Rüther.

Jan Gellusch, Leiter der Direktion Verkehr, im Interview:

Mal eben bei Rot über die Ampel zu fahren, ein Stopp-Schild zu missachten oder entgegen der Fahrtrichtung auf dem Bürgersteig zu radeln, seien allesamt keine Kavaliersdelikte, betonte auch der Leiter der Direktion Verkehr. Wer sich als Radfahrer nicht an die Verkehrsregeln halte, müsse mit empfindlichen Strafen rechnen. Diese könnten auch unangenehme Auswirkungen auf den Führerschein haben, wie beispielsweise Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Die Polizei plant in diesem Jahr für die Bürger weitere E-Bike-Trainings anzubieten und an Unfallhäufungspunkten den Verkehr gezielt zu überwachen. Im Stadtgebiet Paderborn geschehen 66 Prozent aller Fahrradunfälle. Viele davon an den Kreuzungen zum Inneren Ring wie Detmolder oder auch Neuhäuser Tor. Die Statistik verrät auch, dass das Unfallrisiko ab dem 51. Lebensjahr steigt und die meisten Fahrradunfälle dienstags, mittwochs und donnerstags geschehen. Diese Erkenntnisse sollen in die Präventionsmaßnahmen einfließen.