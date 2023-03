Verkehrsverbund im Hochstift lässt Technik für Deutschlandticket prüfen 

VPH: Fraunhofer-Institut nimmt E-Chipkarte in Augenschein

Paderborn

Für 49 Euro mit dem Deutschlandticket bundesweit im Nahverkehr in Bussen oder in Zügen unterwegs sein: Bei diesem Angebot ist auch die Verbundgesellschaft Paderborn-Höxter (VPH) dabei. Damit das Kontrollpersonal beispielsweise in München die Tickets der Abonnenten aus den beiden Kreisen einlesen kann, lässt die VPH die Technik gerade testen.