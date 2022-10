Verkehrsversuch an Detmolder Straße in Paderborn geht weiter

Die Paderborner FDP ist in der Sitzung des Mobilitätsausschusses mit ihrem Dringlichkeitsantrag gescheitert, den Verkehrsversuch an der Detmolder Straße umgehend zu beenden. Abgesehen von der AfD gab es keine weitere Fraktion, die die FDP mit ihrem Ansinnen unterstützen wollte.

Kaum ein anderes Thema in der Stadt Paderborn hat in den vergangenen Monaten so viele Reaktionen hervorgerufen, wie der Erprobungsradweg an der Detmolder Straße. Die FDP nahm ihre jüngsten Erkenntnisse zu dem Verkehrsversuch zum Anlass, das Projekt, das seit Juli läuft und auf ein halbes Jahr angelegt ist, sofort zu beenden.