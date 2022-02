Was dürfen die Jecken an den Karnevalstagen in den Kneipen? Die Antwort lautet: essen, trinken, zusammensitzen, lachen, aber nicht tanzen. Dass viele Kneipengänger unsicher sind, verwundert die Hauptgeschäftsführerin des regionalen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga Ostwestfalen), Regine Tönsing, nicht: „Die Verordnungen ändern sich ständig, und nicht jeder liest jeden Tag die Zeitung.“

An den Karnevalstagen gilt in den Paderborner Kneipen 2Gplus – Kontrollen in „Brauchtumszonen“ sind aufwendig

Auch in diesem Jahr leidet Karneval unter der Pandemie. Feiern ist zwar möglich, aber nicht so ausgelassen wie früher.

In der Gastronomie gelte an Karneval 2Gplus. Die Personen in den Kneipen müssten geimpft, genesen oder geboostert sein. Sollten sie noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, müsse ein negativer tagesaktueller Corona-Test vorgezeigt werden. „Es darf keine Veranstaltung stattfinden, bei der das Tanzen im Vordergrund steht“, erläutert Tönsing. Dahinter stehe die Befürchtung, dass, wenn Alkohol im Spiel ist und die Feier feucht-fröhlich wird, „die Hemmschwelle nicht mehr da ist so wie beim Aprés-Ski“. Schließlich gelte es in der Pandemie, Kontakte möglichst zu begrenzen.