Vernetzung von Start-ups und Unternehmen in Paderborn

In ihrem Projekt „KMU meets Start-up“ bringt die Wirtschaftsförderung Paderborn (WFG) kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit innovativen Start-ups zusammen. „Durch die Vernetzung fördern wir den Austausch, der für beide Seiten positive Effekte mit sich bringt“, sagt Maria Reimer von der WFG. In den vergangenen Wochen fanden im Rahmen von KMU meets Start-up gleich zwei Unternehmensbesuche zusammen mit dem Start-up Palprint statt.

Palprint entwickelt eine automatisierte Herstellung passgenauer Verpackungen für Spezialbauteile, die nach der Verwendung wieder dem Kreislauf zugeführt werden können. Die Idee sei mit dem PET-Flaschen-System zu vergleichen, erklärt Andreas Ribul-Olzer: „Unsere Plattform ermöglicht es, individuelle Verpackungen im 3D-Druck-Verfahren herzustellen, noch während sich das zu verpackende Bauteil in der Produktion befindet.“ Nach der Verwendung könne die Verpackung in den Kreislauf zurückgeführt und das Material nahezu vollständig erneut verwendet werden.

Da besonders die Logistikbranche von solchen Innovationen profitiert und diese dem Start-up gleichzeitig wertvollen Input für die Weiterentwicklung und Branchenbedarfe liefern kann, brachte die Wirtschaftsförderung Paderborn das Palprint-Team mit Hartmann International sowie der Cargo Digital World zusammen.

Bei Hartmann International verschafften sich Start-up und WFG am Speditionsstandort einen Eindruck von mehr als 12.000 Quadratmetern Cross-Dock-Fläche und gewannen einen tiefen Einblick in das Paderborner Unternehmen. Uwe Lachmann, Geschäftsführer von Hartmann International, betont: „Solche Gespräche sind für die Netzwerkpflege und den Ideenaustausch extrem wichtig.“ Als Mittelständler brauche es den Mut, einfach mal auszuprobieren und Dinge zuzulassen.

Mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Hartmann International in der weltweiten Logistikbranche bestens vernetzt. Am Standort Paderborn errichtet Hartmann International in diesem Jahr rund 20.000 Quadratmeter neue Lager- und Logistikflächen, die hoch automatisiert ausgestattet werden, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Das neue Logistikzentrum ist durch ein unterirdisches, vollautomatisches Transportsystem direkt an das europäische Speditionsnetzwerk angebunden und ergänzt die mehr als 100.000 Quadratmeter großen Logistikflächen in der Unternehmensgruppe.

Unternehemensbesuch bei Hartmann International (von links): Uwe Lachmann und Tim Esser (Hartmann International), Maria Reimer (WFG) mit dem Palprint-Team: Sebastian Frücht, Paul Lindner und Andreas Ribul-Olzer. Foto: Tobias Vorwerk/WFG

Ebenso wie Hartmann International ist auch die Paderborner Cargo Digital World (CDW) Teil der Cargoline, einem internationalen Netzwerk von 85 Partnern in 43 Ländern. Einblicke in die CDW gab Christian Borchers, strategischer Assistent des Vorstands. „Die große Vision von der CDW ist es, ein One-Stop-Shop für Geschäftsmodelle aus der Logistikbranche zu werden“, so Borchers im Gespräch mit WFG und Palprint. Die Arbeit sei in drei Bereiche aufgeteilt: Scouting, Company Building und Investments. Unter dem Dach der CDW werden durch die Startups Cargoboard, CargoCast, Cargonative und warespace relevante Bereiche der Logistikbranche neu aufgestellt. Ihre Dienstleistungen umfassen Online-Buchungen für Palettentransporte, intelligente und standortübergreifende Warenlagerung, CO₂-sparende Routenoptimierung und KI gestützte Sendungsprognosen.

Für Hartmann International und Cargo Digital World sind die Nähe zu Start-ups, der Universität und anderen Unternehmen in Paderborn wichtige Standortvorteile. „Maßnahmen wie KMU meets Start-up setzen genau an dieser Stelle an, treiben Netzwerke voran und bilden im Idealfall erfolgreiche Kooperationen“, weiß Maria Reimer. Unternehmen und Start-ups, die Interesse am Austausch haben, können sich über die Website www.wfg-pb.de mit ihr in Verbindung setzen, um gemeinsame Termine zu koordinieren.