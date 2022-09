Versteigerung von Gemälden aus der Paderborner Museumsnacht

Zur Museumsnacht im Paderborner Stadtmuseum am 27. August hat der ukrainische Künstler Petro Antyp zur Musik der Paderborner Band Canvas ein zweiteiliges Gemälde erstellt. Dieses wird jetzt zugunsten ukrainischer Künstler von der Biohaus-Stiftung in Kooperation mit dem Stadtmuseum versteigert.

Mehr als 400 Besucher konnten beobachten, wie der aus dem Donezk-Gebiet stammende Künstler Antyp auf der Bühne vor dem Stadtmuseum das figürlich-abstrakte Bild entstehen ließ. Petro Antyp ist einer der bekanntesten Künstler der Ukraine, seine Werke finden sich in Museen, Galerien und Privatsammlungen in der Ukraine sowie in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und weiteren europäischen Staaten.

Antyp ist seit April mit seiner Familie in Paderborn. Im westukrainischen Lemberg, Zwischenstation auf der Flucht, gründeten sie mit Freunden die gemeinnützige Organisation „SaveCultureUA“ mit dem Ziel, durch den Krieg in Not geratene ukrainische Künstler zu unterstützen.

Das aus zwei Teilen bestehende Gemälde kann komplett oder auch jeweils nur als eine Hälfte erworben werden. Die aktuellen Gebote liegen bei 1550 Euro je Leinwand. Interessierte können bis Mittwoch, 7. September, ein Gebot per E-Mail an [email protected] senden oder sich im Stadtmuseum melden. Die monumentalen, drei Meter hohen Gemälde sind im Foyer des Stadtmuseums ausgestellt und können kostenlos besichtigt werden. Der Erlös aus dem Verkauf geht an SaveCultureUA.