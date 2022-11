Vertriebsstart für Eigentumswohnungen im Riemeke-Viertel in Paderborn

So sollen die Gebäude mit den Eigentumswohnungen im Alanbrooke-Quartier einmal aussehen.

In zentraler Lage Paderborns, dem Riemeke-Viertel, verteilen sich die modernen und barrierefreien Eigentumswohnungen auf insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser mit maximal fünf Geschossen. Eingebettet sind sie in eine Parkanlage. „Wir freuen uns, der erste Projektentwickler zu sein, der in einer der größten Quartiersentwicklungen Paderborns den Auftakt für das neue Wohnquartier gibt“, sagt Dirk Brockmeyer, Büroleiter Dortmund, BPD Region West.

Der Bau beginnt im kommenden Jahr. Die Fertigstellung der jeweiligen Häuser ist ab 2025 geplant. Die insgesamt 72 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verfügen über eine Fläche zwischen rund 50 und rund 145 Quadratmetern.

Nach Angaben von BPD werden die Dachflächen begrünt, hielten so das Niederschlagswasser zurück und dienten der Biodiversität. Der ruhende Verkehr werde in der Tiefgarage untergebracht. Weitere Informationen auf der Projektseite zum Alanbrooke-Quartier.