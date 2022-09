Verwaltungsnebenstelle Elsen soll in Bibliothek umziehen

Die Koalition aus CDU und Grünen möchte das bisherige Verwaltungsgebäude an der Von-Ketteler-Straße in Elsen der benachbarten Dionysius-Grundschule zur Nutzung bereitstellen. Die Verwaltung soll ihrer Meinung nach in der Stadtteilbibliothek untergebracht werden.

Foto: Oliver Schwabe