Verwirrter Mann lässt Luft aus mehr als 100 Autoreifen

Ein verwirrter Mann hat in der Nacht zu Freitag in der Paderborner Innenstadt aus mehr als 100 Autoreifen die Luft abgelassen und ist dann selbst zur Polizei gegangen. Der 37-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

37-Jähriger geht in Paderborn anschließend mit einer Strichliste zur Polizei – Einweisung in psychiatrische Klinik

Der 37-Jährige, der in Paderborn die Luft aus mehr als 100 Autoreifen gelassen hat, ist anschließend selbst zur Polizeiwache in der Riemekestraße gegangen..

Gegen 4.30 Uhr kam der 37-jährige Paderborner zur Polizeiwache in der Riemekestraße. Er gab an, im Laufe der Nacht an 48 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen zu haben. Er hatte eine Strichliste angefertigt, auf der er angeblich jedes Fahrzeug dokumentiert hatte. Der offenbar verwirrte Mann, der schon einmal mit einer ähnlichen Tat aufgefallen war, gab an, dass die Autos an der Westernmauer, dem Domplatz und kleiner Domplatz sowie an der Andreasstraße und der Hermannstraße stehen.

Autofahrer im Umfeld der betroffenen Straßen sollten den Luftdruck checken

Die Polizei entdeckte am Morgen 42 Autos, bei denen bei mindestens zwei Reifen die Luft fehlte. Teilweise waren alle vier Reifen platt. Der Mann hatte die Ventile aufgeschraubt und die Luft mit Hilfe von Holzstäben entweichen lassen. An den Fahrzeugen hinterließen die Polizisten Zettel zur Information über den fehlenden Reifendruck. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge betroffen sind. Deswegen rät die Polizei allen Autofahrern im Umfeld der betroffenen Straßen, vor Fahrtantritt die Reifen zu kontrollieren. Fehlender Luftdruck beeinträchtigt das Fahrverhalten und kann zu gefährlichen Situationen führen. Zudem können beim Fahren Schäden an den betroffenen Reifen entstehen.

Das von der Polizei eingeschaltete Ordnungsamt der Stadt Paderborn veranlasste umgehend eine ärztliche Untersuchung des mutmaßlichen Verursachers. Aufgrund einer ersten Diagnose wurde der 37-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.