Verwirrung um Schnelltest

Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich in Schloß Neuhaus schreibt die Eltern innerhalb kürzester Zeit zweimal an

Am vergangenen Sonntag informierte die Schulleiterin Sandra Osterkamp die Eltern darüber, dass Tests in einem Testzentrum an der Bielefelder Straße in Schloß Neuhaus angeblich auf einer sogenannten „Negativ-Liste“ des Paul-Ehrlich-Instituts aufgeführt seien „und eine geringere Sensibilität als unsere Schultests aufweisen“. Diese Beobachtung habe man an das Gesundheitsamt weitergegeben. Danach hätten Gespräche mit dem Betreiber des Testzentrums stattgefunden, in denen „ein Missverständnis“ im Hinblick auf die Testungen habe beseitigt werden können.