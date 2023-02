Paderborn

Um mehr Männer für sich zu interessieren, startet die Volkshochschule Paderborn die Kampagne „Bildung auf Bestellung“. Die Leiterin Petra Hensel-Stolz kündigte am Mittwoch in der Sitzung des Gleichstellungsausschusses an: „Wir bieten mittelständischen Firmen Weiterbildungen in den Bereichen an, in denen wir unsere Stärken haben: Sprachen, EDV/IT, Softskills und Gesundheitsprävention.“

Von Dietmar Kemper