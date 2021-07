Viehtransporter fährt in Mittelleitplanke – Rinder werden umgeladen

Paderborn (dpa/WB)

Ein Viehtransporter mit etwa zehn Rindern ist auf der Autobahn 33 bei Paderborn-Sennelager in die Mittelschutzleitplanke gefahren. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte am Montag gegen 21.55 Uhr ein Gegenstand auf der Fahrbahn ein Rad des 18-Tonners, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

wn