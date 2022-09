Viel Beifall für Singspielaufführung an den Schulen St. Michael in Paderborn

Wenn Kinder oder Jugendliche mit Begeisterung auf der Bühne agieren, so ist die erfreute Reaktion des Publikums zumeist gesichert. So auch beim biblischen Singspiel „Ich will das Morgenrot wecken“, aufgeführt von ambitionierten Mädchen und Jungen an der Schulen St. Michael.

Die Premiere am Samstag in der Aula des Schulzentrums war denn auch ein voller Erfolg. Regisseurin und Theaterpädagogin Sabrina Busch und Domkantor Patrick Cellnik hatten das 1998 entstandene Singspiel von Klaus Wallrath für das aktuelle Festival „Internationale Musiktage am Dom (IMAD)“ zeitgemäß ausgerichtet. So erhielten die Bühnentechnik wie auch die Bühnenhandlung ein multimediales „Update“ verpasst, das durchweg überzeugte.

Erzählt wird die unerwartete Erfolgsstory des ursprünglich musizierenden Hirtenjungen David, der im Kampf mit den feindlichen Philistern den legendären Riesen Goliath besiegte und dann am Hofe von König Saul lebte. Vor diesem musste er bald fliehen, weil Saul ihn aus Eifersucht verfolgte. Als Saul und dessen Sohn Jonathan in einer Schlacht umkamen, wurde David zum König Israels gesalbt.

Lebendige „Marktweiber“-Szene

Das Marktgeplauder zu Beginn der Aufführung verdeutlicht die Lebenssituation der Menschen: Die Waren werden knapp, die Preise steigen, die Menschen können sich nichts mehr leisten, und die Politiker, hier König Saul, sind wie immer schuld. Herrlich, wie die muntere Schauspielschar die „Marktweiber“-Szene lebendig werden ließ. Dass der im Krieg gescheiterte König Saul immer isolierter und wirklichkeitsfern vor sich hindämmert, entbehrt ebenfalls nicht einer gekonnten Ironie.

Immerhin: Der Bühnen-Saul ist in seiner Umwelt nicht mehr kommunikationsfähig. Stattdessen lässt er sich permanent von einem „KI-Jesus“ aus der „Cloud-Wolke“ beraten. Absurdes Theater im besten Sinne! „Alexa“ lässt grüßen!

Hintergründige Ironie

Ein großes Kompliment an die muntere Schar auf der Bühne: Die jungen Musical-Talente vermochten es, die hintergründige Ironie feinsinnig zu transportieren, ohne letztlich die Szenerie zu veralbern. Die zahlreichen Gesangseinlagen kamen bestens an. Patrick Cellnik hatte stimmbildnerisch beachtliche Arbeit geleistet. In manchen Songs kam sogar der altehrwürdige, fetzige Rock’n'Roll mit den typischen Boogie-Figuren zur Geltung. Da wippten viele Zuschauer fast zwangsläufig mit.

Sabrina Busch hatte es offensichtlich vermocht, mit einer durchdachten Regie die Schauspielschar erfolgreich zu Höchstleistungen zu motivieren. Kostüme und Bühnenbeleuchtung taten ihr Übriges. Vom Keyboard aus leitete Patrick Cellnik ein kleines Instrumentalensemble, in denen Lehrkräfte der Städtischen Musikschule mitwirkten.

Zum Ausklang wurde ein Video aus Corona-Tagen abgespielt, in dem zahlreiche Mitwirkende per Video-Konferenz den Titelsong „Ich will das Morgenrot wecken“ (Psalm 108) gemeinsam singen. Für derart gute Ideen, für eine gekonnte Aufführung mit derart ansteckender Begeisterung gab es zu Recht stürmischen Applaus.