Viel Bewegung im Wilhelmsberg in Schloß Neuhaus

Im Wilhelmsberg in Schloß Neuhaus wird etwas bewegt. Erdmassen wurden in hunderte Lkw verfüllt und abtransportiert. „Hintergrund ist die Renaturierung des Krebsbaches“, weiß CDU-Ratsherr Markus Pollmeier. Allerdings kritisiert er die Informationspolitik der Stadt Paderborn.

„Die Politik ist nicht ausreichend informiert worden, von den Nachbarn ganz zu schweigen. Ich wurde ob der Ausmaße der Maßnahme von einem Bürger spaßeshalber schon gefragt, ob man sich jetzt ein Kanu anschaffen müsse, und mit ernsthaftem Hintergrund, ob die Häuser eines besonderen Schutzes bedürfen – auch wegen der massiven Erdbewegungen“, berichtet Pollmeier.

Die CDU habe zwischenzeitlich beim StEB um eine Mitteilung an die Öffentlichkeit, besser noch an die Haushalte in der Umgebung gebeten. Da diese bislang jedenfalls ausgeblieben sei, habe der CDU-Ratsherr das Thema jetzt mit einer Anfrage auf die Tagesordnung des kommenden Bezirksausschusses Schloß Neuhaus-Sande setzen lassen.

Meinolfuskapelle wird renoviert

Sehr zufrieden äußert sich Markus Pollmeier zur Unteren Denkmalbehörde der Stadt Paderborn. Die von Thomas Günther zugesagte Renovierung der Meinolfuskapelle habe jüngst begonnen. „Gestartet wurde mit Arbeiten an der Außenhülle. Mittel von LWL und Bezirksregierung stehen dazu bereit“, freut sich Pollmeier. Über viele Jahre und Jahrzehnte sei die Meinolfuskapelle ebenso wie unter anderem auch die Heiligenhäuschen von Schützenbrüdern der Schloß-Kompanie im Bürger-Schützen-Verein Schloß Neuhaus gehegt und gepflegt worden.

Die Sanierung der Außenhülle der Meinolfuskapelle in Schloß Neuhaus hat begonnen. Foto: CDU

Inzwischen würden diese Arbeiten aber nicht ausreichen, es sei jetzt eine Grundsanierung zum Erhalt des Neuhäuser Kleinodes erforderlich. „In diesem Jahr und vielleicht noch zu Beginn von 2023 werden je nach Wetterlage die Außenarbeiten erledigt, zu denen unter anderem auch eine oft gewünschte Stromzufuhr gehört“, so Pollmeier, der nach Rücksprache mit der Stadt Paderborn für das kommende Jahr dann Arbeiten im Innenraum der Meinolfuskapelle ankündigt.