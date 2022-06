Viel Kultur entlang der Pader

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit feiert Paderborn am Sonntag, 5. Juni, mit der „Pader-Kultour“ wieder seinen namensgebenden Ursprung – die Pader. Die Pader-Kultour findet traditionell am Pfingstsonntag statt und versammelt Künstler verschiedener Genre und Disziplinen an zahlreichen Stationen entlang der Pader. Die Besucher erleben einen Pfingstspaziergang mit kulturellen Höhepunkten.

In diesem Jahr feiert die Pader-Kultour bereits ihr zehnjähriges Jubiläum mit mehr als 30 Künstlern an 16 Standorten und einem bunten Programm aus Straßentheater, Musik, Poesie, Ausstellung und vielem mehr.

Ob aufgrund der Sturmschäden im Paderquellgebiet und auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz die dort geplanten Künstler woanders platziert werden, wird sowohl in der neuen App zur Paderkultour als auch auf der Website kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben, weist die Stadt Paderborn aus aktuellem Anlass hin.

Programm-Update am 3. Juni: Ausfälle und Verlegungen Foto: Wie die Stadt mitteilt, haben die Verwüstungen durch den Sturm in Paderborn auch Auswirkungen auf das Programm der Pader-Kultour in den Bereichen des Paderquellgebiets und des Kardinal-Degenhardt-Platzes.



Die Auftritte der PaderSkipper und des Tanzbaus, die ursprünglich auf dem Vorplatz der Stadtbibliothek geplant waren, müssen vollständig entfallen. Außerdem findet das Weltmusik-Konzert um 19 Uhr mit dem Tausi Taraab Orchester nun in der Aula des Theodorianums statt.



Des Weiteren werden die Performances, die an Spot 1b (Paderquellgebiet) geplant waren, in den Haxthausengarten (zwischen Paderhalle und Mühlenstraße) verlegt. Von der Verlegung betroffen sind die Skulpturenausstellung von Ilgar Sheydayev, die Live-Malerei von Marc Westermann sowie die Lesungen des Poesie Hafens Paderborn. ...

Wie immer ist der Eintritt zu allen Angeboten frei. Neben Künstlern sind entlang der Pader auch Gastronomie-Spots zu finden, an denen getrunken und gegessen werden kann. Der kostenlose Shuttlebus hält an vier Stationen und bringt die Besucher den ganzen Tag vom Anfang zum Ende der Strecke und zurück. Die Busse werden von 14 bis 19 Uhr zwischen Paderborn (Maspernplatz) und Schloß Neuhaus (Kirche) pendeln. Zwischenhaltestellen befinden sich am Rolandsweg, am Padersee und an der Kapelle (Schloß Neuhaus).

Die Stadtwerke Paderborn präsentieren in diesem Jahr erstmalig eine Kinder-Rallye, bei der sich die Kinder durch die Pader-Kultour rätseln dürfen. Für die ersten 100 ausgefüllten Rätselbögen gibt es pro Kind eine Trinkflasche der Stadtwerke Paderborn. Die ausgefüllten Bögen können an den Info-Points am Kardinal-Degenhardt-Platz und an der Kirche in Schloß Neuhaus an diesem Sonntag bis 19 Uhr abgegeben werden.

Zu Beginn spielt der preisgekrönte argentinische Künstler Nicanor de Elia auf der Bühne vor der Stadtbibliothek die Show „Copyleft“. Mit seiner Kompanie NDE, bestehend aus fünf Artisten, bewegt er sich am Rand von Tanz und Jonglage.

Im Paderquellgebiet präsentiert Maler und Bildhauer Ilgar Sheydayev seine lebensgroßen Skulpturen aus Metallschrott. Der Künstler werde während der Pader-Kultour vor Ort sein, heißt es von der Stadt.

Die Paderborner Kulturinitiativen „Connect Paderborn e.V.“, „Bedroomproducer“ und „Labori e.V.“ veranstalten mit dem Dachverband „Die Kuppel e.V.“ ein buntes Programm in den Paderwiesen, unter anderem mit einer DJ-Lounge, Graffiti-Kunst, Workshops für Kinder und vielen weiteren Angeboten für Groß und Klein.

An Spot 9 erwartet das Publikum eine intensive und unterhaltsame Show von „Banjo Zirkus“, bei der Akrobatik auf Musik trifft.

„Da das Schützenfest in Schloss Neuhaus in diesem Jahr parallel mit der Pader-Kultour stattfindet, endet die Veranstaltung in diesem Jahr vor der Kirche von Schloß Neuhaus“, weist die Stadt in einer Mitteilung hin. Hier werden die Besucher von den „Puffin Pipers“ in Empfang genommen, die als zwei Schotten kostümiert einen ganz besonderen Dudelsack dabeihaben: einen Laubbläser!

„Puffin Pipers“: Diese beiden Schotten musizieren mit Laubbläsern, ganz besondere Dudelsäcke. Foto: Puffin Pipers

Überblick bei dem Programm können sich Interessierte mit der kostenlosen Web-App der Pader-Kultour verschaffen. Diese App ermögliche die Auswahl von Favoriten sowie die Navigation zu Pader-Kultour-Standorten, heißt es von der Stadt. Durch das Einscannen eines QR-Codes der auf Flyern und Plakaten sowie auf der Website der Pader-Kultour zu finden ist, gelangt man zur Web-App.

Radfahrer werden an diesem Tag um besondere Rücksichtnahme gebeten. Wer schnell mit dem Rad unterwegs sein möchte, sollte die Strecke der Pader-Kultour umfahren. Bei leichtem Regen findet die Veranstaltung wie geplant statt.

Ein digitaler Flyer findet sich unter www.paderborn.de/paderkultour.