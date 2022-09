Viel Mitgefühl: herzlicher Empfang für Prinz Edward in Paderborn

Prinz Edward, der jüngste Sohn der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II., hat sich am Freitagmittag in das Goldene Buch der Stadt Paderborn eingetragen. Zuvor suchte der Graf von Wessex aber zunächst das Gespräch mit den etwa 300 Paderbornern, die vor dem Historischen Rathaus warteten und ihm viel Mitgefühl entgegenbrachten.

Etwas mehr als zehn Minuten – entgegen dem Protokoll – nahm sich der Bruder von König Charles III. Zeit, um Beileidsbekundungen entgegenzunehmen, sich mit den Menschen zu unterhalten, Hände zu schütteln – und selbst zu gratulieren, denn vor dem Rathaus warteten gleich mehrere Hochzeitsgesellschaften.

Drei Tage nach der Beisetzung der britischen Königin Elizabeth II. im Familienkreis in der St.-Georges-Kapelle in Windsor war der 58-Jährige am Donnerstag um 17.42 Uhr am Flughafen Paderborn/Lippstadt gelandet. Nach einem Besuch bei den in der estnischen Hauptstadt Tallin stationierten britischen Soldaten hatte sich die Nummer 13 der britischen Thronfolge am Donnerstagnachmittag mit einem Privatjet zum Airport nach Büren-Ahden fliegen lassen.

Von dort aus ging es, eskortiert von der Polizei, nach Sennelager, wo Prinz Edward ebenfalls den dort stationierten Streitkräften einen Besuch abstattete. Der Nato-Stützpunkt in Sennelager trägt die Bezeichnung „Nato Forward Holding Base“. Prinz Edward ist Ehrenoberst besuchte sein Regiment, die Royal Wessex Yeomanry, und übernachtete dort von Donnerstag auf Freitag.

Samantha Taubmann (40), Tochter eines britischen Soldaten und Schichtleiterin in der Küche der Nato Forward Holding Base, wechselte vor dem Rathaus ebenfalls ein paar Worte mit dem Prinzen: „Ich habe ihm natürlich mein Beileid ausgesprochen. Er hat mir gesagt, dass der Tod der Queen ein Verlust für sehr viele Menschen weltweit ist, nicht nur für die Familie selbst.“

Für Prinz Edward ist es nach 2017 der zweite Besuch in Paderborn. Er macht sich vor Ort auch ein Bild von den Beileidsbekundungen zum Tod seiner Mutter, die selbst dreimal – in den Jahren 1965, 1977 und 1985 – in der Domstadt zu Gast war.

Die Queen in Paderborn: Erinnerungen an die drei Besuche der englischen Königin Elizabeth II. Der erste Besuch in Paderborn: Am 26. Mai 1965 machte Queen Elizabeth II. als Oberbefehlshaberin auf einer mehrtägigen Inspektionsreise durch kanadische und britische Kasernen in Westfalen auch Halt in Sennelager. In Schloß Neuhaus jubelten ihr viele Menschen auf der Weiterfahrt nach Bad Lippspringe zu. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Hans Gückel 1977 feierte Elizabeth II. ihr 25-jähriges Thronjubiläum. Beim Besuch zum Paderborner Stadtjubiläum am 7. Juli im selben Jahr trug sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Auf dem Foto v.l.: Bundespräsident Walter Scheel, Elizabeth II., Bürgermeister Herbert Schwiete, hinter ihm Prinz Philip und Mildred Scheel. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Hanns Köppelmann 1977 feierte Queen Elizabeth II. ihr 25-jähriges Thronjubiläum. Beim Besuch zum Paderborner Stadtjubiläum am 7. Juli im selben Jahr trug sie sich im Beisein von Bundespräsident Walter Scheel, Bürgermeister Herbert Schwiete und Prinz Philip ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Hanns Köppelmann Am 12. Juli 1985 stattete Queen Elizabeth II. zum letzten Mal Paderborn einen Besuch ab. Abweichend vom Protokoll nahm die Queen noch einen Rundgang über den Rathausplatz, um das Publikum zu begrüßen. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Karl Nolden Zu ihrem Silberjubiläum als Königin und zum Stadtjubiläum 1200 Jahre Paderborn besuchte Queen Elisabeth II. am 7. Juli 1977 Paderborn. Im Eingangsbereich des Paderborner Rathauses trug sie sich im Beisein von Prinz Philip, Prinzessin Margret (Hintergrund) und dem damaligen Paderborner Bürgermeister Herbert Schwiete ins Goldene Buch der Stadt Paderborn ein. Foto: WV-Archiv Begrüß wurde Elisabeth II. auch vom damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel (Foto). Gemeinsam trugen sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: WV-Archiv Bei einem Besuch der Queen am 7.7.1977 in Paderborn trug sich Königin Elizabeth II., ihr Mann Prinz Philipp und der damalige Bundespräsident Walter Scheel und dessen Frau ins Goldene Buch der Stadt Paderborn ein. Foto: WV-Archiv Berichterstattung über den Queen-Besuch in Paderborn am 7.7.1977 im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Foto: Hannemann Berichterstattung über den Queen-Besuch in Paderborn am 7.7.1977 im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Foto: Hannemann Berichterstattung über den Queen-Besuch in Paderborn am 7.7.1977 im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Foto: Hannemann Im Landrover bei der Inspektion der Soldaten und Waffen der 4. Division: Die Königin und der Herzog von Edingburgh und General Sir Roland Gibbs. Foto: WV-Archiv Ein ganzer Wald von Fahnenstangen, jede geschmückt mit dem Union Jack, signalisierte weithin sichtbar die Ankunft der Queen am 7.7.1977. Foto: WV-Archiv An der Seite von Bundespräsident Walter Scheel verfolgte Englands Königin am Mittag die Truppenparade in Sennelager, die als größte Heerschau gepanzerter Fahrzeuge außerhalb des Königreichs seit dem II. Weltkrieg galt. Foto: WV-Archiv

Die Ehefrau von Prinz Edward, Gräfin Sophie von Wessex, war im Sommer 2016 zu Besuch in Paderborn. Mit diesem königlichen Besuch und einer „Lebewohl-Parade“ leiteten die britischen Streitkräfte ihren Abschied und Rückzug aus Paderborn ein. Gräfin Sophie von Wessex dankte Paderborn vor rund sechs Jahren: „Wir bleiben Freunde.“