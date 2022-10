Viele Besucher feiern Apfelfest in Paderborn-Dahl

Paderborn-Dahl

In der idyllischen Tallage am Ende der Dahler Heide fand in Dahl ein besonderes Fest statt, bei dem sich alles um Äpfel, Pilze und Honig drehte. Die Organisatoren um Dr. Rolf Franzbecker konnten an diesem Tag viele Besucherinnen und Besucher in dem Paderborner Ortsteil begrüßen.