Viele Fragen zu den Paderborner Stadthaus-Plänen

Der millionenschwere Stadthaus-Neubau in Paderborn sorgt weiter für Zündstoff. Im Ausschuss für Gebäudemanagement am Donnerstagabend (19. Januar) stellte Architekt Martin Behet den aktuellen Planungsstand vor, der auch die Anregungen aus dem Bürgerdialog beinhaltet.

So sieht der aktuelle Planungsstand im Januar 2023 für den geplanten Neubau des Paderborner Stadthauses aus. Gezeigt wird die Perspektive vom Marienplatz in Richtung Abdinghof.

Neben Detailfragen ging es den Fraktionen vor allem um eins: Was soll das Vorhaben jetzt kosten? Eine Antwort soll es aber erst am 9. Februar in der Sitzung des Rates geben.